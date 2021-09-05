توشكي للفنون الشعبية في ختام الأسبوع الخامس بمصيف جمصة

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ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات،اختتمت فعاليات الأسبوع الخامس من عروض «صيف بلدنا» التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

والتقى جمهور مصيف جمصة السياحي مع عرض لفرقة توشكي للفنون الشعبية، والتي قدمت باقة من الأغنيات والاستعراضات التي تعبر عن البيئة النوبية منها «الأراجيد، حمام الوادي، الصيادين مع فواصل غنائية تراثية للفنان صلاح عبدالحليم بقيادة الفنان أحمد شريف ومدير الفرقة رشا منير.