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قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما صرّح به الإعلامي إبراهيم عيسى عن جمهور الأهلي ووصفه بـ«النازية»، مُجرم دوليًّا.

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن إبراهيم عيسى لم يملك خلفيات عما قاله عن جمهور الأهلي، باعتبار أن ما قيل يُعرض صاحبه للضرر الشديد.

وأشار موسى إلى أن ما فعله عيسى يندرج أيضًا في إطار العنصرية، وهو ما قاد الأهلي للتحرك بشكل عاجل على الصعيد القانوني، بالنظر إلى خطورة ما حدث.

وطالب موسى بتوجيه اعتذار للنادي الأهلي بشكل عاجل سواء من قِبل إبراهيم عيسى أو إدارة القناة التي يعمل بها (القاهرة والناس)، مشددا على ضرورة العمل على نبذ التعصب دون توجيه اتهامات لأحد.

ولفت إلى أن الإساءة لأي شخص مرفوضة بشكل كامل، داعيًا إلى التفرقة بين توجيه النقد أو توجيه الاتهامات، مضيفًا: «اتهامات النازية مجرمة على مستوى العالم وليس مصر فقط».

وأوضح موسي: «شجع زي ما أنت عاوز وانقد في حدود الأصول.. ننادي دائما بالروح الرياضية ونحذر من الاتهامات والتجاوزات.. الأهلي لديه مدرسة منظمة في المطالبة بحقوقه».

وكان إبراهيم عيسى، قد وصف شعار «الأهلي فوق الجميع» الذي يردّده عشاق المارد الأحمر، بأنه تعبير نازي، وقال: «دلالة شعار الأهلي فوق الجميع يجب أن تكون معروفة لدى الأهلاوي قبل الزملكاوي، هي أن الأهلي فوق الأهلاوية».