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داعية: العفو أكبر وأعظم من المغفرة

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داعية: العفو أكبر وأعظم من المغفرة داعية: العفو أكبر وأعظم من المغفرة

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قالت هبة عوف، الداعية الإسلامية، إن المسلم عليه أن يعفو، لأنه سيجازي على هذا الأمر في الدنيا والآخرة، معقبة: «رحمة الله واسعة وموجودة حتى يوم القيامة».

وتابعت «عوف»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أحد أسباب المشاكل الكثيرة في المجتمع هو عدم العفو، مشيرة إلى أن الدين المعاملة، ولهذا لا يجب التضايق من الطرف الآخر حتى لا تحدث مشاكل والعفو عن الطرف الآخر، معقبة: «ربنا لن يعطني عن هذا العفو إلا كل خير، وستزال الكثير من المشاكل عنك بسبب العفو».

ولفتت إلى ضرورة النظر الله، والتقرب إليه، من خلال العفو عن أي شخص، معقبة: «لما أحنا نعفو عن الناس، ربنا هيعفو عنك، العفو أكبر وأعظم من المغفرة».

المصرى اليوم

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