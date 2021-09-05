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أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، انطلاق حملة التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا بالجامعة، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق ٥ سبتمبر وحتى ٢٧ سبتمبر الحالي، وفق خطة زمنية معلنة؛ لتطعيم جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ موضحا أن الجامعة تقوم بتطعيم جميع منتسبيها في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة تطعيم جميع المنتمين لقطاع التعليم العالي، وبالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، وبدأت اليوم بالإدارة الطبية وكليتي الطب والتجارة.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن تطعيم الطلاب بالجامعة بدا اعتبارا من اليوم الأحد الخامس من سبتمبر مستهدفا جميع طلاب الجامعة ضمن مقتضيات الكشف الطبي، في ثلاث نقاط ثابتة بالإدارة الطبية للجامعة، والمركز الطبي بكلية التجارة، فضلا عن نقطة كلية الطب الخاصة بتطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وأكدت هدى فرج أمين عام الجامعة ضرورة تسجيل العاملين، وتلقي الرسالة المكونة من ٢٠ رقم؛ على أن يتم اختيار «العاملين في الجامعات المصرية» في خانة الوظيفة. وأشارت الدكتورة سمر فتحي مدير الإدارة الطبية أن تطعيم الطلاب يتم داخل عيادات الكشف الطبي بالإدارة.

وأوضحت الدكتورة عزة عطية نائب المدير العام للإدارة الطبية ومنسق حملة التطعيم بالجامعة أن اللقاح آمن، ولا يتم إعطائه للحوامل أو المرضعات أو من هم دون الثمانية عشرة عاما. وتابعت أن فرق العمل داخل الوحدات الثابتة بكليتي الطب والتجارة، والإدارة الطبية، ويبدأ عمل الوحدات المتنقلة اعتبارا من بعد غد الثلاثاء الموافق ٧سبتمبر وذلك بمبنى إدارة الجامعة.