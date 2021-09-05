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محمد صلاح هيخلص الليلة.. أحمد موسى: ربنا ينصر منتخبنا أمام الجابون..

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محمد صلاح هيخلص الليلة.. أحمد موسى: ربنا ينصر منتخبنا أمام الجابون.. فيديو محمد صلاح هيخلص الليلة.. أحمد موسى: ربنا ينصر منتخبنا أمام الجابون..

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قال الإعلامي أحمد موسى إن منتخب على موعد بعد ساعة مع مواجهة مهمة أمام منتخب الجابون في تصفيات «ربنا ينصر منتخبنا».

وتابع موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مطالب بالفوز ولا بديل وإن كان التعادل يرضي منتخب مصر.

وأكد أحمد موسى أن منتخب مصر يلعب بتشكيل مكون من محمد الشناوي -أحمد حجازي -محمود حمدي «الونش»-أحمد توفيق -أيمن أشرف -حمدي فتحي -عمرو السولية- محمد مجدي «افشه» -عمر جابر -- -محمد شريف.

وأوضح أحمد موسى أن المباراة مذاعة مجانا عبر قناة أون تايم سبورت الساعة التاسعة مساء مؤكدا أنه متفائل بإن محمد صلاح هيخلص الليلة ويحرز هدف الفوز.

المصرى اليوم

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