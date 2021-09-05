بدء العمل في إنشاء أول مركز خدمات الزراعية بمبادرة «حياة كريمة» بمركز إسنا

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا برفقة صفوت حسن رئيس قرية الحلة وعزيزة آدم رئيس قرية الشغب وعبدالرحيم محمد مهندس جهاز التعمير عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن اعمال مشروعات حياة كريمة. وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بإنشاء مركز الخدمات الزراعية بقرية الدير والذي سيتم إنشاءه على مساحة ٣٥٠م٢ والذي سوف يضم جميع الخدمات الزراعية والبيطرية والانشطة المختلفة المرتبطة بها. وأكد رئيس المركز انه جاري بدأ العمل بعدد ٤ مراكز خدمات زراعية بمجالس قروية ( الشغب- الدير- الحلة- والكيمان ).
كما انه جاري اختيار عدد ٥ مواقع بمجلس قروى (اصفون- النجوع- توماس- النمسا- الكيمان ) لإنشاء مركز خدمات زراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وجهاز التعمير، موجها بتذليل أي عقبات تواجه العمل والاسراع في معدل التنفيذ.
في السياق ذاته تم تفقد أعمال انشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى الحلة ومجلس قروى الشغب والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم اكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين وبلغت نسبة التنفيذ ٨٠%.