التنمية المحلية : طرح 79 محلاً بالمركز الحرفى فى القرنة للشباب والمرأة بالمجان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على سعى الوزارة الدائم لدعم كافة الأفكار والأنشطة التي تساهم في التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة من خلال الإدارة المحلية في كل ربوع مصر، ووضع تلك الأفكار موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للدولة خاصة في مراكز وقرى برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه قام بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للبدء في الإجراءات اللازمة لطرح 79 محل تابعة للمحافظة بمدينة «القرنة» بالمجان لمدة عام للشباب والمرأة المعيلة بالمدينة لاستغلالها في أنشطة حرفية ويدوية سواء إنتاجية أو تجارية خاصة التي تشتهر بها «القرنة» وعلى رأسها حرفة صناعة المنحوتات الفنية والتماثيل من حجر الألباستر «المرمر» وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تشتهر بها الأقصر .

وقال وزير التنمية المحلية إنه قام خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الأقصر الأسبوع الماضى في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمتابعة الأنشطة التنموية بالمحافظة بزيارة إلى المركز الحرفى بالقرنة والذى يتبع المحافظة ويضم حوالى 172 محل كاملة المرافق حيث تم طرحها للإيجار وتم بالفعل إيجار حوالى 93 محل ويتبقى حوالى 79 محل لم يتم استغلالهم أو تأجيرهم.

وأضاف «شعراوى» أنه تم التنسيق مع المحافظة والقطاعات المعنية بالوزارة لسرعة دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالقرنة حيث تم الاتفاق على استغلال المحال غير المؤجرة بإجمالي 79 محل بطرحها بالمجان على الشباب من أبناء المدينة في إطار جهود الوزارة للتمكين الاقتصادي على المستوى المحلي وخلق فرص عمل ومحاربة الفقر والبطالة وتمكين الشباب وكذا استغلال الأصول غير المستغلة للمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه قام أيضاً بالتواصل مع السيد / محمد سعفان وزير القوى العاملة، حيث وافق على قيام الوزارة بتوفير التدريب اللازم للشباب والمرأة، وكذلك الآلات والأدوات اللازمة للأنشطة المختلفة، لافتاً إلى ان الأولوية ستكون للشباب من خريجى برامج تدريب وزارة القوى العاملة .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه وجه المسئولين عن المنصة الإلكترونية لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية «أيادي مصر» بوزارة التنمية المحلية، لتسويق منتجات الحرف اليدوية بالمدينة وخاصة منتجات حجر الألباستر وإظهار عراقة تلك الحرفة التي تتميز بها الأقصر وأناقة التصميمات وحداثتها التي يقوم أبناء المدينة بتصنيعها .