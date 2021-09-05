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خبير: التسويق يساعد على زيادة موارد صندوق تحيا

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خبير: التسويق يساعد على زيادة موارد صندوق تحيا مصر خبير: التسويق يساعد على زيادة موارد صندوق تحيا

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قال محمد مرعي، الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات، إن أي تنمية في العالم ليست جهدًا حكوميًا خالصًا، بل يشارك فيها جميع أطياف المجتمع، موضحًا أن أي حكومة لا تستطيع القيام بالدور التنموي بمفردها.

وأضاف محمد مرعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على صدى البلد أن الترويج لصندوق تحيا سواء في الجامعات والمعاهد وغيرها، يجب أن يكون مستمرًا، كي يحضر طوال الوقت في أذهان المجتمع، مما يساعد على فتح آفاق جديدة لزيادة موارد الصندوق، مضيفًا أن استهداف المصريين في الخارج عن طريق التسويق سيكون له أثر إيجابي كبير.

وتابع الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات أن جهود صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات ماضية، لم تحدث قبل ذلك في تاريخ مصر، سواء عن طريق القضاء على العشوائيات أو توفير المأوى الآدمي للمواطنين، وغيرها من الانجازات التي يقدمها الصندوق.

المصرى اليوم

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