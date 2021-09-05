«اشتباكات وتراشق بالألفاظ».. كواليس التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي

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بعد التحقيق مع المطرب الشعبى رضا البحراوى، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، في مقر نقابة المهن الموسيقية بمنطقة وسط البلد، بعد مشاجرتهما في الأيام الماضية، أثناء إحيائهما حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي، نتج عنه نشوب مشاجرة بين شاكوش وفرقة رضا البحراوي، وتبادل كلًا منهما الألفاظ البذيئة الإشارات الإباحية، أمام الجمهور الحاضر في الحفل، وتراشق بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حرص مجلس نقابة الموسيقيين أن يجلس كل من شاكوش والبحراوي في غرف منفصلة كل منها عن الآخر، لعدم حدوث أي اشتباك بين الطرفين مرة أخرى بالرغم من إعلانهما التصالح خلال الأيام الماضية .

وبالرغم من ذلك وقعت اشتباكات وتراشق بالألفاظ، بين أحد متعهدي الحفلات والمصورين، قبل انعقاد جلسة التحقيق مع المطرب الشعبي رضا البحراوي من قبَل الشؤون القانوية بالنقابة، كما كشف أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، عن أزمة جديدة تهدد بزيادة العقوبة للمطرب حسن شاكوش بسبب شكوى أكثر من 2000 عازف إيقاع، قام شاكوش بسبهم أثناء غنائه في إحدى الحفلات.

وعقدت نقابة المهن الموسيقية اليوم اجتماعا للتحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي علي أثر خلافهما المتداول علي السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وايحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتادها الفن المصري.

وتناول التحقيق الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة والتقليل منهم أمام الجمهور علي خشبة المسرح، وهو الأمر الذي لم ترفضه النقابة علي أعضاء جمعيتها العموية ولم يقبله أعضاء المجلس والفنان هاني شاكر علي شعبة الإيقاع التي كانت ومازالت عماد الموسيقي العربية وأن الفنان هاني شاكر يقدر كل أعضاء شعبة الإيقاع ضمن كافة شعب الموسيقي.

وانتهي التحقيق إلي سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا دون مدة محددة، وإيقاف رضا البحراوي شهر يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف ومنع الغناء علي فلاشه أو أي مسجل صوتي ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين، وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية علي الإلتزام بمبادئ الوقوف علي خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤلية الكلمة والفعل.

الجدير بالذكر أنه شارك في الجلسة التي انعقدت داخل نقابة المهن الموسيقية، كل من الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، والفنان حلمي عبدالباقي، عضو النقابة، وعلاء عامر، المستشار القانوني للمهن الموسيقية، وأيضًا أحد أعضاء اللجنة العمومية للموسيقيين، مع غياب نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر عن التحقيق.

كان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، قرر الأربعاء الماضى وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

أكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديًا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدًا داعمًا لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

وفي وقت سابق، أسدل مطربا المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي الستار على خلافهما بفيديو لهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قدما فيه الاعتذار للجمهور ولنقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، عما بدر منهما، وذلك بعد قرار النقابة بوقفهما لمدة شهر، وذلك بعد مشاجرة نُقلت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي.