قطر تدين محاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالسعودية

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أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالسعودية.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الأحد، أن «استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية»، مجددة الوزارة «موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، مهما كانت الدوافع والأسباب».

كانت دول عديدة قد أعربت عن استنكارها لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق المدنية في المنطقة الشرقية وجازان ونجران في السعودية.