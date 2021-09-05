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مقتل شخصين بمعتقل روسي

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مقتل شخصين بمعتقل روسي مقتل شخصين بمعتقل روسي
قتل شخصان وأصيب 6 آخرون في اشتباك بمعسكر اعتقال في أقصى الشرق الروسي، طبقا لما ذكرته السلطات الأحد، حسب وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء.

وما زال التحقيق جاريا في الأسباب وراء الشجار الذي وقع في سجن بمدينة «أمورسك»، على بُعد نحو 6 آلاف كيلو متر شرق موسكو. وتحقق السلطات أيضا فيما إذا كان حراس السجن قد فعلوا كل ما بوسعهم لمنع وقوع الشجار.

وأوضحت «إنترفاكس» أن مجموعتين من السجناء، بعضهم كان مسلحا

بسكاكين، حدث بينهما الشجار.

وأضافت الوكالة الروسية أن إحدى المجموعتين وافقت على تعليمات من حراس السجن، لكن المجموعة الأخرى رفضت، والوضع الآن تحت السيطرة.

يأتي ذلك بينما تبحث البلاد بالفعل ظروف ومستويات العنف في معسكرات الاعتقال عقب سجن أليكسي نافالني، منتقد الكرملين.


الوطن السعودية

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