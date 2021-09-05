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جمعية أمراض الجهاز الهضمي تحصد شهادة التحالف الدولي للرضاعة الطبيعية

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تقديراً لمشاركتها المتميزة في الأسبوع العالمي ودورها التوعوي في المجتمع السعودي

جمعية أمراض الجهاز الهضمي تحصد شهادة التحالف الدولي للرضاعة الطبيعية

حصلت الجمعية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال على شهادة شكر وتقدير من التحالف الدولي للرضاعة الطبيعية؛ تقديراً لمشاركة الجمعية المتميزة في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية خلال الفترة من 1-7 أغسطس 2021 م.

وتأتي هذه المشاركات انطلاقاً من حرص الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال على مواصلة برامجها التثقيفية والتوعوية والمجتمعية، وذلك ضمن رسالة الجمعية الوطنية لمجتمعنا السعودي إذ تم تقديم عدة محاضرات باللغة العربية موجهة للمهتمات في هذا المجال.

وكانت الجمعية قد شاركت في ورشتي عمل حضورية في كل من مدينتي جدة والرياض في رحاب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحقيقاً لشعار الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية (حماية الرضاعة الطبيعية مسؤولية مشتركة) حيث تم تدريب الحاضرات على طرق إدرار الحليب وكيفية التغلب على صعوبة البدايات في الإرضاع الطبيعي لزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية في المملكة العربية السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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