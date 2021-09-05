تحرير ١٤ محضرًا في حملة تموينية على المخابز والأسواق بالغربية

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شنّت مديرية التموين بالغربية، الأحد، حملة تموينية موسعة على المخابز والأسواق أسفرت عن تحرير عدد ٤ محاضر إثبات حالة، و٧ محاضر مواصفات إلى جانب عدد ٢ محضر عدم نظافة أدوات العجين ومحضر عدم وجود لوحة.

وفي السياق ذاته، تم عمل المعاينات اللازمة للجمعيات واستكمال الأوراق الخاصة بها في مختلف القرى بالوحدات المحلية المختلفة التابعة للإدارة وتم الرد على الشكاوى الواردة للإدارة، كما تم تنفيذ عدد ٤ من قرارات النيابة بخصوص المحاضر الخاصة بإدارة الرقابة بالمديرية وفحص الإحراز والانتهاء منها.

كما شملت الحملة المرور على المستودعات والمحطات وكذلك تجار التموين للتأكد من صرف السلع للمواطنين ونقاط الخبز ومتابعة مدى توافر السلع واستقرار الأسعار.