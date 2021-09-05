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محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات بمركز طنطا

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محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات بمركز طنطا محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات بمركز طنطا

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأحد، بجولة صباحية تفقدية لعدد من المشروعات داخل مركز ومدينة طنطا وذلك بحضور المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا، الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وخلال جولته تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية والذي يتم تطويره بقيمة 40 مليون جنيه ليصبح أحد أهم المحاور المرورية داخل مدينة طنطا والذي يربط بين المدخل الشمالي ووسط العاصمة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الكورنيش بطول 5400 م وعرض 25م، ويشمل المشروع 4 مراحل، تم الانتهاء من 3 مراحل وجاري العمل بالمرحلة الرابعة والتي تتضمن تدبيش ترعة القاصد، عمل أرصفة على الجانبين، تركيب إنترلوك عليها، وضع أشجار ورصف وتوسعة الشارع، بجانب تجديد أعمال الإنارة، إعادة رصف الطرق، تخطيط الشوارع وتركيب لوحات إرشادية مرورية، في ذات السياق تفقد المحافظ تطوير الجانب الآخر من الكورنيش جهة كوبري الغفران والذي يأتي ضمن خطة تطوير العشوائيات.

واختتمت الجولة بتفقد طريق ميت حبيش- السنطة الجديد والذي يربط طريق طنطا- القاهرة الزراعي بطريق طنطا السنطة دون المرور بقرية ميت حبيش، حيث سيتم خلق محور مروري جديد يساهم في تقليل الكثافة المرورية على مدخل طريق طنطا- السنطة.

المصرى اليوم

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