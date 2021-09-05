محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال التطوير بقرية النصر بسفاجا

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أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الأحد، جولة ميدانية بقرية النصر بالكيلو ٨٥ بمدينة سفاجا، افتتح خلالها أعمال التطوير بقرية النصر، حيث تفقد مشروع توصيل خطوط شبكة مياه للقرية، كذلك تنفيذ خزان للمياه بسعة ٥٠٠ متر مكعب، ومحطة رفع لضمان الجودة.

كما أطلق محافظ البحر الأحمر، التيار الكهربائي للقرية وربطها بالشبكة الموحدة، وحرص على توزيع عدد من الشنط المدرسية على طلاب القرية تحتوي أدوات دراسية كاملة، إضافة إلى توزيع عدد من السلع التموينية للأسر الأكثر احتياجا.

وأكد المحافظ أن المشروع القومى لتنمية وتطوير الريف الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي بدأ بـ1500 قرية الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة "حياة كريمة" يهدف الي إقامة مشروعات البنية التحتية ومشروعات الخدمات ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل إضافة لتطوير منازل الفئات الفقيرة والتدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية من أجل توفير الخدمات التى يحتاجها الأهالى وتنمية هذه القرى بشكل مستدام.