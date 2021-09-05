حسين زين يعقد اجتماعا لبحث ومناقشة إطلاق قناة للأطفال والشباب

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عقد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأحد، اجتماعا مع عدد من الخبراء والمتخصصين لبحث ومناقشة إطلاق قناة خاصة للأطفال والشباب.

وأكد زين أن تكون القناة إضافة قوية تسهم فى بناء الإنسان ويكون محتواها البرامجي هادف وتحقق عدة أهداف من رسالتها الإعلامية وأهمها نشر الوعي والثقافة للفئات العمرية المستهدفة وغرس القيم المصرية الأصيلة وتسهم فى بناء جيل واعى وقادر على العطاء.

وأضاف زين أن فكرة إطلاق القناة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان والشخصية المصرية الأصيلة وستسهم القناة من خلال محتوى إعلامي متميز ومتنوع على تحقيق تلك الأهداف ويحظى بمشاهدة عالية وأيضا يلبي متطلبات تلك الفئات العمرية المستهدفة.