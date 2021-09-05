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طارق محروس: فريق اليد بالأهلي يضم ثلاث أجيال وقادورن على الفوز بالسوبر الافريقي

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طارق محروس: فريق اليد بالأهلي يضم ثلاث أجيال وقادورن على الفوز بالسوبر الافريقي طارق محروس: فريق اليد بالأهلي يضم ثلاث أجيال وقادورن على الفوز بالسوبر الافريقي

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قال طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن تكريم مجلس الإدارة للفريق بعد الفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية يعكس العقلية الاحترافية التي يتعامل بها النادي مع كافة الفرق الرياضية، خاصة عندما يأتي التكريم بشكل سريع.

وأوضح أن تكريم الجهاز الفني ولاعبي فريق «رجال يد الأهلي» يمنحهم دوافع كبيرة قبل مواجهة يوم الجمعة المقبل على لقب السوبر الإفريقي، ويؤكد ثقة مسئولي النادي بهم.

وأضاف أن فريق «رجال يد الأهلي» يضم 3 أجيال ما بين عناصر الخبرات واللاعبين الشباب والصاعدين، وكلهم يملكون تجارب دولية من خلال المنتخبات الوطنية، وهو ما يؤكد أن مستقبل اللعبة في النادي يسير بشكل صحيح.

وشدد طارق محروس على أن فريق «رجال يد الأهلي» قادر على الفوز ببطولة السوبر الإفريقي، خاصة أن اللاعبين في قمة التركيز، ولديهم إصرار كبير على بذل كل ما يمكن من جهد للحصول على كل البطولات في الموسم الجاري.

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