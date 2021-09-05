أخبار عاجلة

الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بسبب الأوضاع في غينيا.. تأجيل مباراة المغرب بتصفيات المونديال

Print
بسبب الأوضاع في غينيا.. تأجيل مباراة المغرب بتصفيات المونديال بسبب الأوضاع في غينيا.. تأجيل مباراة المغرب بتصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بيانا مشتركا مع«فيفا» حول مستجدات الأوضاع في العاصمة كوناكري والتي من المفترض أن تستضيف مواجهة غينيا مع المغرب في الجولة الثانية من تصفيات قطر 2022.

وقال البيان الذي صدر مساء الأحد: «لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية جميع حكام المباراة، قرر فيفا وكاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري، غينيا، يوم الإثنين 6 سبتمبر».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، منذ قليل، أنه وقع إطلاق نار كثيف على مدى ساعات بالقرب من القصر الرئاسي في انقلاب في قلب عاصمة غينيا، كوناكري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

بداية صادمة لمنتخب مصر في كأس العالم للصالات.. أكبر هزيمة في التاريخ

بداية صادمة لمنتخب مصر في كأس العالم للصالات.. أكبر هزيمة في التاريخ

الاتحاد الألماني يعارض مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

الاتحاد الألماني يعارض مقترح إقامة كأس العالم كل عامين