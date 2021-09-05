بسبب الأوضاع في غينيا.. تأجيل مباراة المغرب بتصفيات المونديال

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بيانا مشتركا مع«فيفا» حول مستجدات الأوضاع في العاصمة كوناكري والتي من المفترض أن تستضيف مواجهة غينيا مع المغرب في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال البيان الذي صدر مساء الأحد: «لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية جميع حكام المباراة، قرر فيفا وكاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري، غينيا، يوم الإثنين 6 سبتمبر».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، منذ قليل، أنه وقع إطلاق نار كثيف على مدى ساعات بالقرب من القصر الرئاسي في انقلاب في قلب عاصمة غينيا، كوناكري.