الخطيب: رجال يد الأهلي على قدر المسؤولية وننتظر مزيد من البطولات

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اشاد محمود الخطيب، رئيس الناديالاهلى بتتويج الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية على حساب فريق وداد سمارة المغربي.

وأكد الخطيب في كلمته، خلال استقباله الجهاز الفني والإداري واللاعبين، أن فريق «رجال يد الأهلي» كان على قدر المسئولية، ونجح في التتويج بالبطولة

وأوضح أن مجلس إدارة النادي لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على حصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك خطة لدى مجلس الإدارة لاستمرار دعم «رجال يد الأهلي» من أجل التتويج بالمزيد من البطولات.

وقال رئيس النادي إنه سبق وأكد للفريق عقب خسارة بطولة الدوري أن الفرصة متاحة للتعويض في بطولة الكأس، وهو ما حدث بالفعل عندما توّج «رجال يد الأهلي» بالبطولة بعد أيام معدودة من خسارة الدوري، وهو ما يؤكد على قدرات هؤلاء اللاعبين وتحملهم المسئولية لإسعاد جماهير الأهلي التي تنتظر منهم المزيد في المرحلة القادمة.

وأشار الكابتن الخطيب إلى أن كل لاعب بالفريق لديه الفرصة لكتابة التاريخ والحصول على المزيد من البطولات من خلال قميص النادي، حتى يفخر بها أمام الجميع في المستقبل، ولكن بشرط أن يستمر العمل بمنتهى الجدية والتركيز والالتزام للفوز بالألقاب في البطولات القادمة لإسعاد الجماهير.