التنمية : ملاحقة والد فتيات شارع مكة قضائياً

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المدينة نيوز :- قالت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، إنها استضافت 3 فتيات يجلسن على أحد أرصفة شارع مكة بالعاصمة عمان، في إحدى الدور التابعة للوزارة، بإيعاز من الوزير أيمن المفلح، حيث جرى عرض الفتيات على قاضي الأحداث، وتبين بعد التحقيقات الأولية أنه "قد يكن من ضحايا الإتجار بالبشر".

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن والد الفتيات يعمل على تسخيرهن للعمل في جرم التسول بمناطق مختلفة في العاصمة عمان، رغم أنهم يسكنون في احدى المحافظات القريبة من العاصمة، ويتم إحضارهن منذ ساعات المساء للعمل بالتسول حتى ساعات الفجر.

وأكدت أن قاضي الأحداث المختص قرر إيداع الفتيات الثلاث في إحدى الدور التابعة للوزارة، والمختصة بحماية ضحايا الإتجار بالبشر لمدة 6 أشهر، وسيتم تقديم الخدمات التعليمة والنفسية كافة لهن، إضافة إلى تقديم البرامج الموجهة وبرامج إعادة تأهيلهن من أجل دمجهن في المجتمع.

وبينت الوزارة أنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأب بسبب تسخيره للفتيات وتوديعه للقضاء المختص بشبهة الإتجار بالبشر، وبالتنسيق والتعاون مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام لإدارة الحالة في مرحلة التحقيق في جرم التسول المنظم استجابة فورية للتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وشددت الوزارة على التزامها بتقديم أشكال الحماية والرعاية كافة للفئات المستضعفة، وخاصة الأطفال والنساء، وملاحقة كل من يحاول استغلالهم أو تسخيرهم لأية أعمال مشابهة.