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3156 منظمة غير ربحية تسعى لتطبيق التكافل الاجتماعي

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3156 منظمة غير ربحية تسعى لتطبيق التكافل الاجتماعي 3156 منظمة غير ربحية تسعى لتطبيق التكافل الاجتماعي
يواكب القطاع غير الربحي في المملكة رؤية المملكة 2030 التي تسعى لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5، ورفع أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030، ويسهم بشكل فعال في تنمية مختلف المجالات التي تخدم المجتمع، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، إضافة لكون هذا القطاع محورا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما تشهده المملكة من دعم متواصل يعزز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع؛ من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها.

وتعزز المملكة مع احتفاء العالم باليوم العالمي للعمل الخيري، الذي يصادف الـ 5 من سبتمبر الحالي، منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية، حيث أصدر مجلس الوزراء حديثا قراره بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له.

ووفقا للمركز فإنه يوجد بالمملكة 3156 منظمة غير ربحية تنتشر بمختلف أرجاء محافظات ومناطق المملكة، وتسعى إلى تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي عبر تقديم المساعدات المختلفة للفقراء والمحتاجين، وترسيخ مبدأ التعايش والتسامح والتعاون والتكاتف والتلاحم، خاصة في ظل الأزمات والجوائح العالمية التي يشهدها العالم.


الوطن السعودية

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