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بسبب الانقلاب العسكري.. تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022

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بسبب الانقلاب العسكري.. تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022 بسبب الانقلاب العسكري.. تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022

بسبب الانقلاب العسكري.. تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الأحد، بشكل رسمي، تأجيل مباراة المغربي مع مضيفه الغيني، والتي كان مقرراً لها غداً الاثنين، على ملعب "لانسانا كونتي" بالعاصمة كوناكري، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات 2022، بسبب الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا.
وذكر الاتحاد الإفريقي "الكاف" في بيان رسمي اليوم الأحد نشره عبر موقعه على "تويتر" أن "الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية ويتم مراقبته عن كثب من قبل الفيفا والكاف".
وأضاف البيان: "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام ومسؤولي المباراة، قرر الفيفا والكاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري، غينيا، يوم الاثنين 6 سبتمبر".
واختتم البيان "سيتم توفير معلومات حول الموعد الجديد للمباراة في وقت لاحق".
وشهدت صباح اليوم العاصمة الغينية كوناكري، انقلاباً عسكرياً نفذه متمردون، حيث أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية القبض على الرئيس ألفا كوندي و”حل” مؤسسات الدولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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