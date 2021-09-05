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منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام البدري، يلقتي مع نظيره منتخب الجابون في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد فرانسفيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة. وأعلن الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق فور وصوله إلى فندق الإقامة في الجابون وذلك استعدادا لمواجهة الجابون في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأكد طبيب المنتخب على سلامة كل أعضاء البعثة المصرية واتباع كافة الإجراءات وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية. ووصل الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني في الجابون، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات كأس العالم.

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد الجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد 5-9-2021 اضغط هنــــا

وغاب محمد صلاح عن مباراة مصر الأولى أمام أنجولا والتي أقيمت بالقاهرة لإجراءات تتعلق بالحكومة البريطانية فيما يخص الحجر الصحي. يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز أمام أنجولا بهدف نظيف، ليتساوى في رصيد النقاط مع منتخب ليبيا الذي فاز على الجابون 2-1.

قنوات أون سبورت تمتلك حق نقل مباريات المنتخب الوطني داخل مصر في مصر بالإضافة إلى قناة بين سبورتس القطرية تمتلك حصريا إذاعة مباراة مصر ضد إنجولا.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصولها على حقوق بث مباريات منتخب مصر الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بشكل حصري داخل مصر وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت.

وأكدت المتحدة أن اتفاقها مع فيفا بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال عبر البث الأرضي والفضائي على قنوات أون تايم سبورتس، لكل لهذه التصفيات التي ستنطلق اليوم الاربعاء 1 سبتمبر.