جعجع: عهد الانهيار الشامل تديره مجموعة حاكمة تنازلت عن سيادة الدولة

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انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ما آلت إليه الأحوال في البلاد واصفا الفترة الحالية بأنها «عهد الانهيار الشامل».

ونقلت قناة «الجديد» عن جعجع كلمة ألقاها في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، قال فيها إن «عهد الانهيار الشامل، تديره مجموعة حاكمة تنازلت عن سلطة وسيادة الدولة، وضربت مؤسساتها، وحولتها إلى دولة فاشلة مارقة، يحكمها فاسدون، فاشلون».

وأضاف جعجع أنه «لا خلاص ولا تقدم مع هذه الزمرة الحاكمة، التي يشكل نواتها الصلبة الثنائي حزب الله والتيار الوطني الحر».

ويرى جعجع أن الأزمة الحالية ناجمة عما وصفه بـ«اختطاف الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأخذها رهينة لمصلحة غير لبنانية»، وهو ما أدى إلى «فقدان لبنان صداقاته وعلاقاته العربية والدولية»، على حد تعبيره.

ودعا جعجع إلى إدراك «أنه يستحيل الخروج من المأساة الحالية من دون قيام دولة، وأنه يستحيل قيام الدولة قبل استعادة قرارها، وأنه يستحيل قيام الدولة إذا لم تمتلك حصرية السلاح على كامل أراضيها، وأنه يستحيل تطبيق القانون على فريق من اللبنانيين دون سواه. وأنه يستحيل وقف التهريب من دون ضبط الحدود كل الحدود، ونشر قوات دولية على حدودنا».