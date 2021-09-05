أخبار عاجلة

الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المدير المتحاذق

Print
المدير المتحاذق المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

في حديث مع أحد الأصدقاء عن أنماط المديرين، ومدى تذمُّره من مديره الذي وصفه بـ"المتحاذق"، استوقفتني هذه الكلمة، وأخذنا نقاشٌ مسهب في توصيف هذه النوعية من المديرين، واستحضرنا كتابات القصيبي، ومقالات الرواد في الإدارة، ولكن كل هذه النقاشات لم تشد انتباهي مثلما فعلت رسالة واتس، قرأها صديقي من جواله، قال فيها:

"كل ما يملكون

لابتوب على الكتف

كوب قهوة من ماركة مشهورة

عرض باوربوينت وجداول إكسل

وكلمة، وش تسمونه بالعربي؟

ويدور على وظيفة في جهة ثانية".

وأضاف: التحاذق الإداري هو إبداء الثقة المفرطة والعمياء التي يغطي بها المتحاذق جانب ضعف المهارات لديه. قد لا ينكشف في البداية، ولكنه مع الوقت ينكشف، ويبدأ ظهور الأخطاء، "وتبلش" فيه الجهة! انتهى كلامه.

في الحقيقة راق لي الوصف كثيرًا، ولامس بعض الحقيقة المُرّة للأسف؛ فمع فتح الاستقطاب في الوظائف الحكومية بدأنا نلاحظ وجود هؤلاء المتحاذقين على رأس بعض الوظائف القيادية في المنظمات الحكومية. وسؤال المليون هنا: كيف وصلوا لهذه المناصب؟ هل بسبب الكفاءة الاستثنائية النوعية التي يحظى بها هؤلاء، التي تجعل المنظمات لا تنظر لما لديها من موارد بشرية، وتتجه للاستقطاب؟ أم إن مسؤولي الاستقطاب لا تتوافر لديهم الأدوات العلمية الدقيقة التي تعطي تقييمًا عادلاً ومنطقيًّا للمهارات المطلوبة لشغل وظيفة ما؟

وفي الواقع، أنا أميل للخيار الثاني؛ فالأدوات التي يُبنى عليها الاختيار في الكثير من الجهات الحكومية تخضع لرأي المسؤول عن الجهة في الغالب، وليس على معايير تقييم المهارات التي يُفترض أن تُطبِّقها إدارات الموارد البشرية. وربما بنى مسؤولو الاستقطاب في الجهات اختيارهم على (بروفايل) هذا المستقطب الذي بناه في الغالب في بيئات مختلفة كليًّا عن بيئة القطاع العام وتحدياته. وسبق أن كتبت مقالاً في ذلك، أوضحت فيه أن الكثير من قيادات القطاع الخاص لا تنجح في القطاع الحكومي؛ لأن أدوات التمكين مختلفة.

مجمل القول، وبكل بساطة: إذا كان المسؤول لا يعي مبدأ الجدارة في العمل فلماذا لا يُطبَّق مبدأ الاحتراف في كرة القدم؛ إذ إن القاعدة تقول "إذا كان المحترف الأجنبي الذي يشغل خانة المحلي ضعيف المستوى، أو أنه يساوي أداء اللاعب المحلي، فالأولى بالخانة هنا هو اللاعب المحلي"؛ على الأقل فهو غير مكلف، ويمكنه الاجتهاد وإثبات نفسه والاستثمار فيه في محله؛ فهو يبقى ابن النادي البار؛ يغار عليه، وتهمه سمعته.

أيها المسؤول عن الاستقطاب، تأملها وأسقطها على استقطاباتك القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية