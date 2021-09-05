بعد قرار سحب تصريحه السنوي.. 10 عازفين يتقدمون بشكوى ضد حسن شاكوش

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قال سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن 10 من عازفي الإيقاع تقدموا بشكوى للنقابة ضد مغني المهرجانات حسن شاكوش، يتهمونه فيها بسبهم خلال إحيائهم بعض الحفلات الموسيقية.

وأوضح «متولي»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «تقدم 10 أفراد من العازفين بشكوى ضد شاكوش يتهمونه فيها بسبهم خلال إحيائهم إحدى الحفلات».

كان متولي قد كشف لـ«المصري اليوم» تفاصيل التحقيق مع المطرب الشعبى رضا البحراوي ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد أزمتهما الأخيرة التي نشبت بإحدى حفلات الساحل الشمالي.

وقال «متولي»: «اليوم الأحد كان فيه تحقيق منذ قليل، بخصوص الأزمة الأخيرة بين البحراوي وشاكوش، بعيدا عن الصلح.. وقرار النقابة بالتحقيق بعيدا عن الصلح الذي حدث بينهما، بسبب ما بدر منهما عبر صفحات السوشيال ميديا».

وأضاف: «فتحت نقابة المهن الموسيقية تحقيقا بعد قرار إيقاف الثنائي، لعدم التزامهما بالمعايير المهنة.. إحنا سمعنا كلام كل واحد فيهم على الواقعة التي حدثت، ولكن التحقيق انتهى بعد مشاهدة الأسطوانات المدمجة (CD) لتسجيلات الأزمة خلال حفل الساحل».

وتابع: «بعد انتهاء التحقيق، قررت النقابة وقف رضا البحراوي شهرا، وإلغاء التصريح السنوي لحسن شاكوش».