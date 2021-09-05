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ظهور خاص لأحمد كرارة.. لطيفة تطرح كليب «الأستاذ» غدا (صور)

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ظهور خاص لأحمد كرارة.. لطيفة تطرح كليب «الأستاذ» غدا (صور) ظهور خاص لأحمد كرارة.. لطيفة تطرح كليب «الأستاذ» غدا (صور)

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انتهت الفنانة لطيفة من تصوير أغنيتها الجديدة «الأستاذ» بطريقة الفيديو كليب، ومن المقرر أن يُطرح غدا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة تجمع لطيفة مع الفنان أحمد كرارة، وتساءلوا عن طبيعة التعاون بينهما، وهل هو فيلم أم مسلسل، إلا أن المفاجأة هي أن الصورة التي تجمعهما من تصوير كليب أغنية «الأستاذ»، حيث يشارك كراره كموديل في الكليب الذي أخرجه فادي حداد.

وصورت لطيفة الكليب في سقارة وبمنطقة الأهرامات، ونشرت بعض الصور من الكليب، ووصف جمهورها الصور بـ«عروس قرطاج في حضن الفراعنة».

وتنقل أغنية «الاستاذ» لطيفة نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موسيقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

المصرى اليوم

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