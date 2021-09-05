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توجت روسيا بالميدالية الذهبية لسباق ماديسون للناشئات «20كيلو متر»، وذلك خلال منافسات اليوم الختامي لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار للناشئين، التي انطلقت منافساتها يوم 1 سبتمبر الجارى وتختتم اليوم، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفازت لاعبتا روسيا ليننا بيدوليانا، وألينا ايفانيتشينكو، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء في المركز الثاني اللاعبتان جادي لابستوجيه، وبيندكتيه اوليير من فرنسا، وحصلتا على الميدالية الفضية، بينما حصلت اللاعبتان يولي فان ديرمولن، وناينك فينهوفن ،من هولندا على المركز الثالث والميدالية البرونزية.