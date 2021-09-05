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مجلس إدارة الأهلي يكرم فريق اليد

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مجلس إدارة الأهلي يكرم فريق اليد مجلس إدارة الأهلي يكرم فريق اليد

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاس محمود الخطيب، حرص على تكريم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، بعد حصوله على بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا في المغرب.

وحرص الكابتن الخطيب على تقديم التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على الفوز بالبطولة، مؤكدًا أن الفريق نجح في تشريف النادي بالتتويج ببطولة غائبة منذ سنوات، وقدم أداءً جيدًا في جميع مباريات البطولة، وكان على قدر المسؤولية.

وقام الكابتن الخطيب بإهداء الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق درع النادي، تقديرًا للمجهود الكبير الذي بذله الفريق في مشوار التتويج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وكان الفريق قد نجح في الفوز باللقب على حساب فريق وداد سمارة المغربي، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته بالبطولة.

وضمت قائمة «رجال يد الأهلي» المتوجة بالبطولة كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب وأحمد راضي وعبدالرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

المصرى اليوم

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