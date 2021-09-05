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الأهلي يواجه إبراهيم عيسي قانونيًا في بيان رسمي

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الأهلي يواجه إبراهيم عيسي قانونيًا في بيان رسمي الأهلي يواجه إبراهيم عيسي قانونيًا في بيان رسمي

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مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين، الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسئولية، وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، وشبَّه النادي الأهلي وجماهيره بـ«النازية». كما قرر المجلس تحويله إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، باعتباره عضوًا عاملًا بالنادي، نظرًا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي، مخالفًا بذلك نص المادتين «102 و103» من لائحة النظام الأساسي للنادي.

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