الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا

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"عبدالملك" حمَّل إيران مسؤولية الدمار الحاصل في البلاد

أكد اليوم الأحد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، أن التصعيد العسكري للحوثيين، واستهداف المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في السعودية، مؤشر على مُضي هذه الميليشيا في حربها، وعدم انصياعها لخيار السلام؛ ما يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا وواضحًا.

وجدَّد "عبدالملك" خلال استقباله سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا حرص الحكومة الشرعية على السلام وحقن دماء اليمنيين، وما قدمته من تنازلات في سبيل ذلك، يقابلها في كل مرة تعنت ورفض ميليشيا الحوثي.

ولفت إلى أن إيران كانت –وما زالت- سببًا أساسيًّا في كل هذا الدمار والخراب الذي لحق باليمن، وما يعانيه شعبها من نزيف مستمر في الدماء والكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيَّن أن الحكومة الشرعية ماضية بالتوازي مع معركتها العسكرية لاستكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، في خطتها لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد، وبناء مؤسسات الدولة، والحفاظ عليها.

وجرى مناقشة الجوانب المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والدور الفرنسي الداعم للشرعية وأمن واستقرار اليمن.

من ناحيته، جدَّد السفير الفرنسي موقف بلاده الداعم والمؤيد للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على إنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد، بما يؤدي إلى الحل السياسي، وإنهاء الحرب.