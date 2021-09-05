القلل القناوي بعروض «صيف بلدنا» بمصيف بلطيم

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استقبل مصيف بلطيم ليلة مضيئة جديدة من ليالي «صيف بلدنا» التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، للوصول بالمنتج الثقافي لكافة مستحقيه بربوع الوطن.

وتألقت فرقة قنا للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد فؤاد وقدمت باقة متنوعة من التابلوهات والرقصات الشعبية ومنها «قصب السكر، الربابة، التنورة، القلل القناوي، الفرح القناوي»، جدير بالذكر استمرار العروض حتى العاشر من سبتمبر الجاري.