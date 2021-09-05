سفير السودان السابق بمصر: نأمل من إثيوبيا حل مشاكلها الداخلية دون إقحام الآخرين

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قال السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان السابق في مصر، إن من المثير للغرابة محاولات النظام الإثيوبى المتكررة لتجريم السودان واكثاره من الادعاءات فاقدة المصداقية بأعمال عدوانية للسودان ضد إثيوبيا.

وأضاف السفير عبدالمحمود عبدالحليم في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه من المحزن حقا أن تصف البيانات الإثيوبية السودان بالعدو التاريخى وهو ذات السودان الذي ظل وفيا لحقوق الجوار وشارك إثيوبيا سرائها وضرائها ويشهد تاريخ البلدين على ذلك.

وأعرب سفير السودان السابق عن الأمل في أن تتخلى اثيوبيا عن سياسة الهروب إلى الأمام وتقديم الآخرين كبش فداء وأن تعمل على حل مشاكلها دون اقحام الآخرين في ذلك.