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أهالي ضحايا حادث أتوبيس طريق السويس يتسلمون جثامين ذويهم

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أهالي ضحايا حادث أتوبيس طريق السويس يتسلمون جثامين ذويهم أهالي ضحايا حادث أتوبيس طريق السويس يتسلمون جثامين ذويهم

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قام أهالي ضحايا حادث طريق السويس القاهرة الذي راح ضحيته ١٢ شخصا باستلام جثامين ذويهم من ثلاجة الموتى بالسويس. وكان من بين الأهالي المنتظرين عدد من المصابين الذين تعافوا ورفضوا مغادرة السويس دون ذويهم وأبنائهم الذين كانوا رفقتهم في رحلة الوداع والفسحة الأخيرة بشرم الشيخ.

وكانت نيابة السويس استمتعت لأقوال المصابين بمستشفى السويس العام. وقال المصابون في التحقيقات إن السائق كان يسير بسرعة شديدة في الحارة البطيئة يمين الطريق، عقب خروجه من وصلة طريق «نفق الشهيد أحمد حمدي _ الكيلو 109 طريق السويس».

وتابع المصابون أن السائق عندما هَم بالانحراف إلى الحارة السريعة أخطأ في تقدير المسافات، وبسبب السرعة الزائدة اصطدم بالرصيف حاجز الحارة الملاكي، لم يستطع السيطرة على عجلة القيادة ما أدى لانقلابه على جانبه الأيسر. وفي السياق قال مصدر طبي مسؤول إن الأهالي تسلموا جثامين الضحايا تباعا خلال اليوم وخرج آخر جثمان قبل الخامسة مساءا.

المصرى اليوم

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