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خالد الغندور يوضح سبب فشل انتقال بسام إلى الأهلي

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خالد الغندور يوضح سبب فشل انتقال بسام إلى الأهلي خالد الغندور يوضح سبب فشل انتقال بسام إلى الأهلي

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علق خالد الغندور لاعب السابق ومقدم البرامج، على فشل انتقال محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش إلى النادي الأهلي وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب الغندور «طلائع الجيش يبحث عن الحفاظ على فريقه واضافة عناصر قوية وبالتالي رفض بيع مهند لاشين ومحمد بسام للزمالك والأهلي».

وكانت عدة تقارير أكدت على دخول إدارة المارد الأحمر في مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدمات حارس طلائع الجيش قبل أن تشير التقارير إلى توقف المحادثات بسبب المقابل المادي.

المصرى اليوم

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