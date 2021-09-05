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استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، الأحد، بالدعاء للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الجندي إنه يُصر على الدعاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصفه بالرجل الفاضل؛ مضيفا: «حديثي عن الدين ودعائي يغيظ أعداء مصر والحاقدين والشامتين»، وتابع: «الرئيس يقول (أنا ماليش غير ربنا وكفى به، أنه يساعدنا ويحمينا، وكورونا جزء من المخلوقات وربنا يكفينا شرها)»، منوهًا بأن هؤلاء لا يريدون أي اتجاه ديني وفيه التزام وتوحيد وإقرار بالانتساب لله عز وجل في البلد.

وتابع الجندي: «رئيس الدولة يقول دعاء كله توحيد وتضرع وإقرار بربوبية الله عز وجل»، مشددًا على أن الرئيس السيسي، حالة فريدة من نوعها، سائلا الله عز وجل أن يقبل الله منه عمله وأن يرزقه الإخلاص في القول والفعل.