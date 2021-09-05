فاركو يدخل معسكرًا مغلقًا في 6 أكتوبر

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دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، معسكرا مغلقا، في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وذلك استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث انطلق معسكر الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز مساء أمس السبت.

ويخوض فريق فاركو معسكره بالقاهرة لمدة ٣ أسابيع يتخلله تدريبات يومية و٦ مباريات ودية، على أن ينتهي معسكر الفريق بالقاهرة يوم ٢٢ سبتمبر.

وحرص مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق على عقد جلسات مع اللاعبين بشكل مستمر من أجل تجهيزهم قبل انطلاق المنافسة في الممتاز.

كما شهد معسكر نادي فاركو انتظام الصفقات الجديدة حيث تعاقد نادي فاركو- حتى الآن- مع ٦ لاعبين جدد وهم «النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل، محمد فؤاد قادما من العين السعودي، النيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي، محمود عماد لاعب خط وسط بتروجت، عبدالله بكرى من بيراميدز، وأحمد مودي قادما من مصر المقاصة.