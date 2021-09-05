أخبار عاجلة

الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فاركو يدخل معسكرًا مغلقًا في 6 أكتوبر

Print
فاركو يدخل معسكرًا مغلقًا في 6 أكتوبر فاركو يدخل معسكرًا مغلقًا في 6 أكتوبر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، معسكرا مغلقا، في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وذلك استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث انطلق معسكر الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز مساء أمس السبت.

ويخوض فريق فاركو معسكره بالقاهرة لمدة ٣ أسابيع يتخلله تدريبات يومية و٦ مباريات ودية، على أن ينتهي معسكر الفريق بالقاهرة يوم ٢٢ سبتمبر.

وحرص مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق على عقد جلسات مع اللاعبين بشكل مستمر من أجل تجهيزهم قبل انطلاق المنافسة في الممتاز.

كما شهد معسكر نادي فاركو انتظام الصفقات الجديدة حيث تعاقد نادي فاركو- حتى الآن- مع ٦ لاعبين جدد وهم «النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل، محمد فؤاد قادما من العين السعودي، النيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي، محمود عماد لاعب خط وسط بتروجت، عبدالله بكرى من بيراميدز، وأحمد مودي قادما من المقاصة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة