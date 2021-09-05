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زعيم المقاومة الأفغانية مستعد لوقف القتال إذا انسحبت "طالبان" من بنجشير

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زعيم المقاومة الأفغانية مستعد لوقف القتال إذا انسحبت "طالبان" من بنجشير زعيم المقاومة الأفغانية مستعد لوقف القتال إذا انسحبت "طالبان" من بنجشير
"مسعود" اقترح إجراء محادثات مع مجلس العلماء

زعيم المقاومة الأفغانية مستعد لوقف القتال إذا انسحبت

أعرب زعيم المقاومة الأفغانية أحمد مسعود، اليوم (الأحد) عن استعداده لوقف القتال إذا انسحبت حركة طالبان من بنجشير على أن يجري حينها محادثات مع مجلس العلماء.

وقال "مسعود" عبر "فيسبوك: "جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية توافق من حيث المبدأ على حل المشكلات الحالية وإنهاء القتال على الفور ومواصلة التفاوض".

وأضاف: "من أجل التوصل إلى سلام دائم، الجبهة مستعدة لوقف القتال بشرط وقف طالبان أيضاً لهجماتها وتحركاتها العسكرية في بنجشير وأنداراب"، في إشارة لمنطقة مجاورة تقع في إقليم بغلان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعلنت "طالبان" في وقت سابق من اليوم أن قواتها دخلت عاصمة إقليم بنجشير، لكن المتحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية فهيم داشتي، اعتبر أن آلة الدعاية التابعة لـ"طالبان" تحاول نشر رسائل مضللة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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