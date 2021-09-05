"قيصرية الكتاب" توقّع كتاب "آل سيار" "سيرة ومسيرة"

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وتعقد اتفاقية تعاون مع "تعارفوا" للإرشاد الأسري

أقيمت، مساء السبت، بقيصرية الكتاب، حفل توقيع كتاب "سيرة ومسيرة"، للشيخ محمد بن علي آل سيار -رحمه الله-.

جاء ذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة والكتاب والمثقفين والأدباء، وعدد من الإعلاميين الذين توافدوا مبكرًا للاحتفالية.

بدأ الحفل بكلمة من الإعلامي عبد الله العيسى، الذي رحّب بالحضور من السادة والسيدات، ثم عرض فيلم مرئي قصير يحكي عن حياة الشيخ محمد بن علي آل سيار، وكفاحه الطويل في التجارة والعقار.

وتحدث رجل الأعمال مساعد بن محمد آل سيار، الذي تطرق إلى حياة والده ومسيرته ومواقفه، ثم بدأ حفل توقيع الكتاب وتوزيعه على الحاضرين.

بعد ذلك بدأت مراسم إتمام اتفاقية تعاون بين قيصرية الكتاب، مثّلها المشرف العام على القيصرية أحمد بن فهد الحمدان، وبين مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، مثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعود بن صالح المصيبيح؛ حيث تم توقيع الاتفاقية وسط ترحيب من الحاضرين بهذه الاتفاقية التي تشكل تعاونًا مثمرًا.

جرى بعد ذلك تكريم قيصرية الكتاب لرجل الأعمال مساعد بن محمد آل سيار، بشهادة شكر وتقدير، وكذلك تكريم الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، بشهادة شكر وتقدير.

سلم شهادات الشكر المشرف العام على القيصرية أحمد بن فهد الحمدان، وتم التقاط الصور التذكارية في نهاية الحفل.