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الإمارات تدين محاولات اعتداءات مليشيا الحوثي على وتعلن تضامنها مع الرياض

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الإمارات تدين محاولات اعتداءات مليشيا الحوثي على السعودية وتعلن تضامنها مع الرياض الإمارات تدين محاولات اعتداءات مليشيا الحوثي على وتعلن تضامنها مع الرياض

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أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق المدنية في المنطقة الشرقية وجازان ونجران في بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها قوات التحالف، ونجم عنها إصابة طفلين وتضرر منازل سكنية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

وأكدت الإمارات أن أمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

المصرى اليوم

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