الكويت: رصد إصابة جديدة بمتحور «دلتا» شديد العدوى

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أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة فيروس كورونا خالد الجار الله، رصد إصابة جديدة بمتحور «دلتا» شديد العدوى.

وأشار المسؤول الكويتي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.

وأضاف في تغريدة عبر «تويتر» إنه عن رصد حالة إيجابية للمتحور دلتا لمسافر من دول ذات عدوى نشطة بالمتحور.

وأضاف «الجارالله» وفق «سكاي نيوز عربية» أنه تم اكتشاف إصابة الشخص المعني بعد إخضاعه لفحص فيروس كورونا الإجباري عند الوصول، مشيراً إلى أن المصاب يخضع للعزل الوقائي.

وأعلنت الكويت في يونيو الماضي تسجيل أول إصابات بالفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الهند.

وتجاوزت الإصابات في العالم 218 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.