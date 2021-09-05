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ضعف حالات السبت.. «الصحة» تحذر: تسجل 631 إصابة جديدة بـ«كورونا» الأحد ()

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ضعف حالات السبت.. «الصحة» تحذر: مصر تسجل 631 إصابة جديدة بـ«كورونا» الأحد (فيديو) ضعف حالات السبت.. «الصحة» تحذر: تسجل 631 إصابة جديدة بـ«كورونا» الأحد ()

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علق الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، على تحذير الرئيس عبدالفتاح من الموجة الرابعة لفيروس كورونا ودعوته لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال «عبدالفتاح»، في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» على فضائية «دي إم سي» الأحد، إن وفرت العديد من اللقاحات التي تخرج يوميًا من مصانع فاكسيرا أو اللقاحات المستوردة.

وأضاف أن هناك 512 مركز لتلقي اللقاحات بالإضافة إلى مراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين، بالإضافة إلى آلاف من الفرق المتحركة والقوافل التي تصل للمواطنين في كل أماكن التجمعات.

وأشار إلى أن هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية للفيروس، موضحًا أنه تم تسجيل 631 إصابة جديدة اليوم مقارنة بأعداد الإصابات بالأمس التي بلغت 331 إصابة.

وأكد أن هذه الزيادة في الإصابات منذ أكثر من أسبوعين، مناشدًا المواطنين ضرورة الذهاب لتلقي اللقاحات والحصول على أكبر قدر من التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية في أقرب وقت.

وأشار إلى أن نسب التطعيم اليومية حاليَا شهدت انفراجة كبيرة بفضل اللقاحات المنتجة أو المستوردة، مؤكدًا أن هناك رؤية للدولة المصرية ليصل الإنتاج الشهري لأكثر من 15 مليون جرعة.

المصرى اليوم

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