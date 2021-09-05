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صندوق تحيا : توزيع قافلة غذائية من 500 سيارة على الفئات الأولى بالرعاية

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صندوق تحيا مصر : توزيع قافلة غذائية من 500 سيارة على الفئات الأولى بالرعاية صندوق تحيا : توزيع قافلة غذائية من 500 سيارة على الفئات الأولى بالرعاية

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قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا ، إن الصندوق يحاول تطوير أسلوب تقديم خدمات الرعاية، مضيفًا أن الأمم المتحدة استعرضت تجربة صندوق تحيا مصر في تنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية في العالم، التي حصدت 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية.

وأضاف محمد مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على صدى البلد، أن الرئيس تحدث بداية الشهر الماضي عن دور العمل المدني، مضيفًا الآن صندوق تحيا مصر سيطرق مليون باب لتقديم المساعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى.

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: «الآن تتحرك 500 حاوية مساعدات يستفيد منها الفئات الأولى بالرعاية حسبما تحددها وزارة التضامن الاجتماعي»، مشيرًا إلى أن القاهرة والجيزة ستصل لها المساعدات أولا ثم يليها الصعيد وباقي محافظات الجمهورية.

وأردف محمد مختار أن الصندوق يبحث فكرة التنمية الاجتماعية والرعاية الطبية، من حيث احتياج الأهالي إلى الخدمات المختلفة، وتوفير ما يسمى بـ«القافلة الشاملة»، التي تضم مختلف الخدمات، مضيفًا أن صندوق تحيا مصر يعمل بشكل علمي ومنظم.

واستطرد المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر أن الصندوق كان قدم طلبًا بموسوعة جينيس لتسجيل القافلة الشاملة، وحصل من خلالها على 3 أرقام قياسية جديدة، موضحًا أن الفكرة الأساسية للصندوق هي التحول من الدعم الاجتماعي إلى التنمية الشاملة، من خلال تحسين جودة حياة المواطنين كي يتمكنوا من العمل والإنتاج.

المصرى اليوم

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