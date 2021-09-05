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مصدر أمني يوضح حقيقة مقتل مسن شبين الكوم في مشاجرة

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مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو مقتل مسن شبين الكوم في مشاجرة مصدر أمني يوضح حقيقة مقتل مسن شبين الكوم في مشاجرة

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كشف مصدر أمني حقيقة ما تم نشره عبر إحدى الحسابات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» من مقطع يتضمن مشاجرة بأحد الشوارع الكائنة بمركز شبين الكوم بالمنوفية وسقوط رجل مسن أرضاً أثناء محاولته فض المشاجرة.

قال المصدر: «بالفحص تم تحديد المجنى عليه وبسؤال زوجته اتهمت كلٍ من (باحث قانونى – ونجله حاصل على دبلوم) بالتعدى على زوجها بدفعه وسقوطه أرضاً أثناء فضه لمشاجرة بين نجلهما والمتهم الثانى (نجل الأول) لخلافات سابقة بينهما مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته».

أوضح المصدر، أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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