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تفاصيل الحكم بإعدام 8 أجانب و2 مصريين في قضية الهيروين الكبرى بالبحر الأحمر

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تفاصيل الحكم بإعدام 8 أجانب و2 مصريين في قضية الهيروين الكبرى بالبحر الأحمر تفاصيل الحكم بإعدام 8 أجانب و2 مصريين في قضية الهيروين الكبرى بالبحر الأحمر

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أُسدل الستار على قضية الهيروين الكبرى الشهيرة بالبحر الأحمر، الأحد، بعد أن قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، والمتهم فيها 8 متهمين أجانب، بينهم 7 باكستانيين وإيراني، و2 مصريين، في اتهامهم بجلب أكثر من 2 طن هيروين بالبحر الأحمر، تقدر قيمتها بـ2 مليار و50 مليون جنيه على متن إحدى السفن، وذلك بالاعدام شنقا بعد أن تلقت المحكمة موافقة مفتي الجمهورية في الرأي الشرعي في إعدام المتهمين شنقا.

وكشفت تفاصيل القضية أن الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر قد رصدت اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية (ترفع علم إحدى الدول الأجنبية) لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابى والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على السفينة، وضبطها وطاقمها المكون من (7 أشخاص) وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصا بجسم السفينة لهذا الغرض، وذلك على النحو التالي: 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها (2 طن و147 كيلو جراما)، و99 لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها 99 كيلو جراما، ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، و3375 روبية باكستانية، 171 دولارا أمريكيا، و4 هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2 مليار و50 مليون جنيه.

المصرى اليوم

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