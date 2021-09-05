كوريا الجنوبية : عدد الإناث يتجاوز الذكور في 9 سنوات

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أظهر تقرير حكومي التوقعات أن يتجاوز عدد الإناث في كوريا الجنوبية عدد الذكور في 9 سنوات.

وبلغ العدد الإجمالي للنساء 25.86 مليون في العام الماضي، وهو ما يمثل 49.9% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.82 مليون، وفقا للتقرير الذي أعدته وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، حسبما نقلت «وكالة يونهاب».

وقالت الوزارة إن نسبة النوع ستصل على الأرجح إلى 99.8 في عام 2030، مع توقع أن يفوق عدد الإناث عدد الذكور لأول مرة.

وحسب العمر، بلغ إجمالي النساء في الخمسينيات من العمر 4.25 مليون، ويشكلن 16.5% من إجمالي السكان من الإناث، فيما بلغ عدد النساء في الأربعينات 4 ملايين والثلاثينات 3.3 مليون، وهناك أكثر من 1.3 مليون امرأة، أو 5.1%، تزيد أعمارهن عن 80 عامًا.

وذكر التقرير الحكومي أن متوسط عمر المرأة التي تزوجت لأول مرة كان 30.8 عام 2020، بينما كان زوجها يبلغ 33.2 عامًا.

كما أظهر التقرير أن متوسط العمر المتوقع لصحة المرأة الكورية الجنوبية، في إشارة إلى العدد المتوقع للسنوات المتبقية من الحياة التي تم قضاؤها بصحة جيدة من عمر معين، سجل 74.7 عامًا في عام 2019، بزيادة خمس سنوات عن تسع سنوات مضت.

ومن بين النساء العاملات، كانت 45% من العاملات غير المنتظمات، بينما صُنف 24.1% على أنهن عاملات منخفضات الدخل. وكانت المعدلات المقابلة بين العمال الذكور 29.4% و12% على التوالي.

وشهدت حوالي 17.6% من النساء المتزوجات في الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 15 و54 عامًا انقطاعًا وظيفيًا بسبب الحمل والولادة ورعاية الأطفال وأسباب أخرى في عام 2020، بانخفاض قدره 4.4 نقطة مئوية عن عام 2015.