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خبير تغذية يوضح سر انخفاض ساندوتشات الكبدة عن الفول والطعمية

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خبير تغذية يوضح سر انخفاض أسعار ساندوتشات الكبدة عن الفول والطعمية خبير تغذية يوضح سر انخفاض ساندوتشات الكبدة عن الفول والطعمية

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قال الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة بنها، إن تجهيز وجبات الكبدة للمواطنين يعد أرخص من وجبات الفول والطعمية، حيث أنه يتم تجهيزها من جانب الباعة الجائلين وبعيدة كل البعد عن وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الباعة الجائلين غالباً ما ينتشروا بعد مواعيد الأجهزة الرقابية تذهب إلى منازلهم.

وأضاف «شلتوت» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، الأحد، أن الجهات المسئولة عن الرقابة على الأغذية تتمثل في وزارات والصحة والزراعة والصناعة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الأماكن التي تباع فيها الأغذية من الباعة الجائلين تكون في مكان بعيد عن أعين اجهزة الرقابة على الأغذية.

وأوضح أستاذ الرقابة على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة بنها، أن هناك جزء يقع على المستهلك في الرقابة على الأغذية بالفحص الظاهري لها من خلال الشكل واللون والطعم والرائحة، مناشدًا المواطنين شراء الأغذية من مصادر موثوقة، والنظر لتاريخ الصلاحية، وعدم اللجوء للوجبات السريعة إلا في أضيق الحدود.

المصرى اليوم

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