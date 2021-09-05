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مدير «الأورمان» يكشف تفاصيل توجيه بتوفير شقق إيجار للشباب بعفش جديد (تعرف عليها)

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مدير «الأورمان» يكشف تفاصيل توجيه السيسي بتوفير شقق إيجار للشباب بعفش جديد (تعرف عليها) مدير «الأورمان» يكشف تفاصيل توجيه بتوفير شقق إيجار للشباب بعفش جديد (تعرف عليها)

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قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن قافلة أبواب الخير كانت، اليوم الأحد، محل انبهار من موسوعة «جينيس» ومن كل المتابعين.

وأضاف «شعبان» خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن الرئيس طرح فكرة رائعة وهي فرش الشقق وتأجيرها حتى يتم التخلص من أزمات يواجهها المجتمع.

وتابع:«العمل الخيري متكامل والعمل على تطوير الأداء مطلب مهم ففكرة تأثيث الشقق بالكامل للعرسان الجدد سيتم بحثها بكل التفاصيل وهي تساهم في حل أزمة الغارمات لأن الأم لن تكون مضطرة لشراء أثاث وأجهزة كهربائية بالتقسيط».

المصرى اليوم

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