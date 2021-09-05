أخبار عاجلة

عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شرطة كييف: لم نتلق بلاغات عن وجود تهديد لحياة الرئيس زيلينسكي

Print
شرطة كييف: لم نتلق بلاغات عن وجود تهديد لحياة الرئيس زيلينسكي شرطة كييف: لم نتلق بلاغات عن وجود تهديد لحياة الرئيس زيلينسكي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشرطة في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأحد أنها لم تتلق بلاغات عن وجود تهديد لحياة رئيس الدولة فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد موقع Vesti.ua الإخباري نقلا عن مصدر في الشرطة الوطنية بأن هيئة الأمن الأوكرانية تلقت أمس السبت اتصالا هاتفيا من مجهول صرح بأنه سمع عن خطط لتنفيذ اعتداء على الرئيس زيلينسكي ومبنى المجلس الأعلى (البرلمان) في كييف.

ووفقا للموقع فقد تبين لاحقا أن المجهول الذي قدم نفسه على أنه فلاديمير جيورجييف اتصل بهيئة الأمن من هاتف إحدى المواطنات التي قالت بدورها إن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية والأرجح أنه مشرد، نظرا لدوام تواجده في الساحة قبالة الدير التي تعمل به. وتعذر على المرأة شرح أسباب تصرفات الرجل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882

«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882

«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957

«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012

«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012