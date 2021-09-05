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الرئيس الإيراني: لن نتردد في مساعدة شعب لبنان وفرنسا قادرة على تقديم يد العون

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الرئيس الإيراني: لن نتردد في مساعدة شعب لبنان وفرنسا قادرة على تقديم يد العون الرئيس الإيراني: لن نتردد في مساعدة شعب لبنان وفرنسا قادرة على تقديم يد العون

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن بلاده لن تتردد في مساعدة الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن فرنسا بإمكانها لعب دور في هذا الشأن.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها رئيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد رئيسي أن طهران «لن تتردد في تقديم المساعدات إلى الشعب اللبناني، ونحن مستعدون للتعاون مع فرنسا من أجل تنمية هذا البلد وتقدمه»، لافتا إلى أن «الشعب اللبناني يعاني نتيجة العقوبات الاقتصادية، وفرنسا بإمكانها أن تلعب دورا بناء لرفع العقوبات عن لبنان».

وأضاف أن «مساعي إيران وفرنسا وحزب الله لتشكيل حكومة قوية في لبنان بإمكانها أن تصب في صالح هذا البلد».

المصرى اليوم

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